Bigadiç'te Nisan Ayında Kar

BALIKESİR'in Bigadiç İlçesi'nde, yüksek kesimlere kar yağdı. Kırsal mahallerde kar kalınlığı 2 santimetreyi buldu.



Bahar geldiği derken kar yağışıyla karşılaşan Bidagiç'in kırsal mahalleri Yukarıgöçek, Alfatalanı, Bozbük Çatak, Meyveli, Kızılçukur ve Yukarı Çamlı'da köylüler çiçek açan meyve ağaçlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu ayda kar yağışını beklemediklerini belirten köylüler, "Yapacak bir şey yok. Zararımız büyük" dedi.



- Balıkesir