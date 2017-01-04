Bigadiç'te "Meyve Ağaçlarında Aşılama" Kursu Açıldı

Bigadiç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, meyve yetiştiricilerine yönelik meyve ağaçlarında aşılama kursu açıldı.



Bigadiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Özulus, meyve yetiştiricilerine yönelik başlatılan kursun 88 saat süreceğini belirterek, kursa 32 kursiyer ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Saran'ın da katıldığını ifade etti.



Özulus, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Muhterem Karaca ile Hüseyin Sazlı ve ziraat teknikeri Selim Çolak'ın, meyve üretimi yapan çiftçilere aşılama konusunda 1 ay boyunca haftada 4 gün sürecek pratik ve teorik eğitimlere başladıklarını söyledi.