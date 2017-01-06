Bigadiç'te Kömür Yardımı

Bigadiç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sevinç, 2016'da bin 135 aileye 40 bin torba kömür dağıttıklarını söyledi.



Vakıf olarak ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin kışın soğukta kalmaması için böyle bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömürün vatandaşların kapısına kadar götürüldüğünü belirtti.



Vakıf Müdürü Sevinç bu sene yine yardımların süreceğini de sözlerine ekledi.