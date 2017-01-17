Bigadiç'te Bir Yılda 309 Nikah Kıyıldı

Bigadiç Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, 2016'da 309 çiftin nikahı kıyıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen sene ilçede nikah için başvuran 309 çift yuva kurdu.



Açıklamada, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun "Toplumun temel taşı olan evlilik müessesi, çok önemlidir. Sağlam aileler, sağlam toplumları meydana getirir. Yeni evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum." görüşlerine yer verildi.