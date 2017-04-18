Bigadiç'e Şehit Ateşi Düştü

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde düşen helikopterde şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin Balıkesir'deki baba ocağına ateş düştü.



Pülümür'de düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterde şehit olan 25 yıllık polis memuru Ekrem Dereli'nin Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi'ndeki baba evine acı haber ulaştı. Oğlunun şehadet haberini alan İbrahim Dereli gözyaşlarına boğuldu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit polis Dereli'nin annesi Fatma Dereli'nin de bir yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ailesinin dört çocuğundan biri olan Dereli'nin Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken bir yıl önce Tunceli'ye görevlendirildiği belirtildi.



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