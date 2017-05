Bigadiç'de İmece Güzelliği

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesinde imece güzelliği yaşanıyor. Bu güne kadar pek çok sorunu imeceyle çözen vatandaşlar, el birliği ile mahalle mezarlığının etrafına bin 200 metre tel çekti.



İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki 260 nüfuslu Okçular Mahallesinde mezarlığa çok sayıda ağaç diken vatandaşlar, şimdi de etrafını telle çevirdi. Kullandıkları teli belediyenin verdiğini anlatan Mahalle Muhtarı Hüseyin Ok, bu güne kadar imece ile çok önemli işler yaptıklarını söyledi. Mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan Muhtar Hüseyin Ok, "Komşularımız imece deyince koşup geliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda devletin verdiği malzemeyi değerlendirerek, yaklaşık 400 dekarlık alanı sulu tarıma açtık. Mezarlığı imece ile yeşillendirmiştik. Şimdi ise çevresine tel çekiyoruz. Bu güne kadar pek işi imeceyle yaptık. Bize destek olan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve imeceye katılan komşularımıza teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR