Bigadiç Belediyespor 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Bigadiç Belediyespor'un 3. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.



Bigadiç'te bir düğün salonunda yapılan toplantıda divan kurulu başkanlığını Hüseyin Kuzgun, yardımcılıklarını Uğur Taşgın ve İsmail Tavşanoğlu yaptı.



Divanın oluşumunun ardından gündemin diğer maddelerine geçilerek, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları görüşülerek oy birliği ile ibra edildi.



Toplantı sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Yakup Aygören, Yusuf Demirbaş, Nazım Özyiğit, Hikmet Çakır, İbrahim Gelenbay, Halil Karaşahin, Kasım Dereli, Emrah Çakmak, Durmuş Baycur, Ersin Uras, Engin Değer'den oluştu.



Denetim Kurulu ise Mehmet Sılay, Üzeyir Kaplan ve Ali Akyol'dan oluştu.