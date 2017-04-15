Biga'ya Katlı Otopark Yapılacak

Biga Belediyesi Kültür Sarayı'nın yerine katlı otopark yapılacak.



Alınan bilgiye göre, 8 bin 540 metrekare kullanım alanı bulunan eski kültür sarayının yıkımına başlandı. Katlı şekilde yapılacak otopark 8 kat ve 280 araç kapasiteli olarak planlandı.



Belediye Başkanı İsmail Işık, eski kültür sarayı içinde iş yerleri bulunan esnafa ait dükkanların metrekareleri korunarak esnafın mağdur edilmeyeceğini söyledi.



Çevreye uygun yapısı ile modern bir görünüme sahip olacak katlı otoparkın proje ihalesinin tamamlandığını anlatan Işık, "Yıkım süreci tamamlanana kadar ise yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seçimler öncesi verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Otopark ve trafik sorunu Biga için öncelikli sorunlarımızdan. Avcılar Köprüsü'nün trafiğe açılması olsun, çarşı içi düzenlemelerimiz olsun bu amaçla çalışıyoruz. Bizi bu göreve getiren Bigalı hemşehrilerimiz, bizden iş üretmemizi ve yaşanabilir bir Biga için çalışmamızı istediler. Biz de seçildiğimiz ilk günden bu yana Biga Belediyesinin tüm olanaklarını hemşehrilerimiz için kullandık. Halkımızdan aldığımız destekle her geçen gün daha iyi işler ortaya çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.