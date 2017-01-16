Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği 3.olağan genel kurul toplantısı 94 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi. Biga Belediyesi Nikah Salonundaki toplantının, Divan Başkanlığını Pomak Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Erat yaptı.



Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar yaptığı konuşmada, "Geçmişimizden aldığımız değerleri gelecek nesillere aktarmakla görevliyiz. Aynı zamanda kültürlerimizi tanıtmak ve yaşamakla da görevliyiz. Derneğimizin kuruluş amacı budur. Kültürel değerlerimizin son hızla kaybolduğu bir dönemden geçiyoruz. 2014 yılından bu yana pomak kültürümüzü tanıtmak için sempozyumlar, fuar, festival ve televizyon programlarına katılıp söyleşiler yapıyoruz. Işıkeli köyünde bulunan sağlık ocağını kültür evine dönüştürmek için çalışma başlattık. Pomaklık aşkı ile yaşanan vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Proje ile halkımıza kültür üretimi yanında sosyal açıdan da hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Gelecek turistlere 24 saat pomak hayatını yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir ve gider ve denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından raporlar ibra edildi. Yeni Yönetim kurulu ise Başkan İrfan Çınar, Hayati Yel, Fahrettin Çakmak, Cemal Aktaş, Fahri Tekin, Ahmet Yılmaz, Hayri Çakmak'tan oluştu. Denetleme Kuruluna ise Reyhan Kaya, Fatih Kurt ve Metin Uzun seçildiler. Olağan genel kurul toplantısına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Bursa Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Şen, Çanakkale Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Yavaş, İzmir Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Kar, Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcıları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kahraman, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, köy muhtarları ve üyeler katıldı. - ÇANAKKALE