Biga Ovası Sulama Birliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ovası Sulama Birliği'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.



Nisan ayı olağan meclis toplantısına D.S.i Balıkesir Bölge İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Soğay, D.S.i 252. Şube Müdürü Vekili Yusuf Turan Özdemir ve birlik üyeleri katıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Biga Ovası Sulama Birliği Başkanı Nejdet Irak, "2016 yılı sulama sezonunda çiftçilerimize suyun sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için 140 m3 hazır beton 110m3 kendi hazırladığımız beton ile 250 ana, yaklaşık 500 metre ana kanalda, 250 metre yedek kanalarda beton yenilenmesi yapılmıştır. Kış sezonunda yollarımızın tamir ve bakım için 5 bin m3 yol malzemesi mevcut depolarımıza çekilmiş bir kısmı direk olarak yollarımıza serilmiştir. 20 km'lik yolun bakım ve onarımı yapılmış olup, geri kalan yolların bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 60 adet vana değişimi yapılarak sulama hazır hale getirilmiştir. 2016 yılında yosunlanmayı önlemek için 5 bin 500 kg göz taşı ve kanal kimyası kullanılmıştır. Kanal kıyılarında ki yabancı otları kurutmak için 200 lt yeşil kurutan (randop) ot ilacı kullanılmıştır. Birliğimiz tüm ana ve yavru kanalların temizliği ve bakımı birliğimiz personeli ile köylerden bulduğumuz işçilerle birlikte yapılarak 2017 sulama sezonuna hazır hale getirilmiştir diyen Başkan; 26.04.2017 tarihi itibari ile mevcut olan su miktarı brüt 46 milyon m3. 26.04.2017 tarihi itibariyle ile birliğimizin banka hesabı 13 bin 637,41 TL'dir. Birliğimizin 437.073,83 TL borcu bulunmakta olup, alacaklarımız toplamı 2.019.993,07 TL'dir" dedi. - ÇANAKKALE