Biga Kız Voleybol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Çanakkale'de liseler arasında oynanan "B Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları"nda Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı il şampiyonu oldu.



Alınan bilgiye göre, 16 takım arasında oynanan final karşılaşmasında, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il birincisi oldu. Şampiyon sporcular, okul sporları koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, okul müdürü Meryem Canakay ve beden eğitimi öğretmeni Engin Güven ile Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamında ziyaret etti.



Işık, genç meleklerin başarılarından gurur duyduğunu ifade ederek, "Kızlarımızın başarılı olmalarını çok önemsiyorum. Biga'mızda Bölge Şampiyonası gerçekleştirilmesi de bizim için çok önemli. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada azim, özveri, çalışkanlık var. Biz de Biga Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.



Takım, 9-12 Mart 2017 tarihlerinde Biga'da oynanacak bölge şampiyonasında Çanakkale ve Biga'yı temsil edecek.