Biga Gıda Pazarcıları Derneği Başkanlık Seçimleri

Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına İdris Karaman yeniden seçildi.



Köşklübağ düğün salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısında, divan başkanlığını Ahmet Karadal, yardımcılığını Fahri Tekin, katip üyeliğini Şaban Korkmaz yaptı.



92 üyenin katıldığı toplantıda genel sekreter Hülya Tatlı'nın faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2015-2016 tahmini bütçesi ele alındı.



Denetleme raporlarından sonra yapılan faaliyetler neticesinde 46 bin 591 lira gelir, 13 bin 563 lira gider, 2017 yılına 33 bin 27 liranın devir ettiği oybirliği ile kabul edildi.



Daha sonra yapılan açık oylama ile seçime gidildi.



İdris Karaman derneğin beşinci kez başkanlığına seçildi.