Biga'dan Kısa Kısa
Biga'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.
Biga'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.
Etili Seramik Türk Sanat Müziği Korosu, şef Mehmet Gören yönetiminde bahar konseri verdi. Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yararına düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay, öğretmenler ve sanatseverler katıldı.
Atatürk Kültür Merkezinde iki bölümden oluşan konserin sunuculuğunu Hüseyin Yıldız yaptı.
Konser sonunda Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay, Gören'e çiçek takdiminde bulundu.
Bigalı öğrenciler robot yarışmasına katılacak
İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 11.Uluslararası MEB robot yarışmasına katılacak.
Okul müdürü Hayri Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13-15 Mayıs'ta Konya'da düzenlenecek olan yarışmaya 1 müdür yardımcısı, 4 öğretmen ve 3 öğrenciyle katılacaklarını söyledi.
Robot atölyesi kurup öğrencilere robotik kodlama eğitimi vereceklerini belirten Ulutaş, "Gelişen teknolojiyle robotik çalışmalar önem kazandı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan, altyapısı oluşturulmaya çalışılan robotik sistemlerle gelecek yıllarda dünyadaki robotik konusunda teknolojik gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirilecektir. Bunu gerçekleştirmek adına özellikle istekli, gönüllü öğrencilerle çalışmalar yürütüp elektronik ve yazılım anlamında bu öğrencilerde altyapı kazandırmaktır." diye konuştu.
Biga'da güzel Kur'an okuma yarışması
Biga Anadolu Lisesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Başkaya, İlçe Müftülüğünde görevli murakıp Mahmut Hakkı Aklan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Ahmet Dere, burada yaptığı konuşmada, yarışmada taban puan 50, doğru okuma 15, tecvid ve mahreç 15, makam 15, ses 5 olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapıldığını söyledi.
18 öğrenci arasından Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kaya ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Enes Çiftçi birinci oldu.