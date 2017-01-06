Biga'daki Dhkp-C Operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü DHKP-C yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.



Çanakkale İl Jandarma ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah Çanakkale, Biga ve Ağaköy köyü olmak üzere 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda örgüt üyesi olduğu ve sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin üniversite öğrencisi, birinin memur olduğu ifade edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve S.H. tutuklanarak Çanakkale ceza evine gönderildi. 3 kişi serbest kalırken 3 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. - ÇANAKKALE