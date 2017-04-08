Biga'da Uyuşturucu Operasyonu
Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alınırken, şüphelilerden birisi tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alınırken, şüphelilerden birisi tutuklandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır fişek diye tabir edilen 33.7 gram bonzai ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.B. tutuklandı. - ÇANAKKALE
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