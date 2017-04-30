Biga'da Trafik Kazası; 1 Yaralı

Biga-Çan karayolu Eybekli köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



İskender Bozkurt (53) yönetimindeki 17 ST 768 plakalı otomobil Biga istikametinden Çan istikametine giderken Eybekli Köyü yönünden kavşağa giren Ali Gavas (41) kullandığı 17 YE 110 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Ali Gavas yaralı olarak Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü İskender Bozkurt kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ali Gavas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE