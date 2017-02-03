Biga'da Sağlıklı Yaşam ve Nefes Teknikleri Kursu

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, sağlıklı yaşam ve nefes teknikleri kursu başlattı.



Biga Belediyesi, sağlıklı yaşam ve nefes teknikleri kursu başlattı. Atatürk Kültür Merkezinde salı ve perşembe günleri 18.00-19.30 ile 19.30-21.00 saatleri arasında iki grup halinde başlayan kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Biga Devlet Hastanesi Gebe Okulu Ebesi ve doğum koçu Serpil Küçük,"Nefes, beden ve zihnimiz arasındaki köprüdür. Nefesimizi derinleştirip yavaşlattığımızda beyin ve bedende sağlıklı enerji akışı başlar. Günlük hayatımızda doğru ve doğal nefesler düzenli olarak burundan alınıp verilmeli, kesintisiz, yavaş ve derin olmalıdır. Bu şekildeki nefeslerin beden ve zihin üzerinde sakinleştirici etkisi vardır" dedi. Küçük, çalışmalarda plates ve yoga yaptıklarını sakinleştirici bir meditasyon ile de sonlandırdıklarını kaydetti. - ÇANAKKALE