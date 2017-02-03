Biga'da Sağlıklı Yaşam ve Nefes Teknikleri Kursu

Biga Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam ve nefes teknikleri kursu düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde salı ve perşembe günleri 18.00-19.30 ile 19.30-21.00 saatleri arasında iki grup halinde başlayan kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Biga Devlet Hastanesi Gebe Okulu Ebesi ve Doğum Koçu Serpil Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, nefesin beden ve zihin arasındaki köprü olduğunu söyledi.



Nefesi derinleştirip yavaşlattığımızda beyin ve bedende sağlıklı enerji akışının başladığını anlatan Küçük, "Günlük hayatımızda doğru ve doğal nefesler düzenli olarak burundan alınıp verilmeli, kesintisiz, yavaş ve derin olmalıdır. Bu şekildeki nefeslerin beden ve zihin üzerinde sakinleştirici etkisi vardır." dedi.



Serpil Küçük, çalışmalarda pilates ve yoga yaptıklarını, sakinleştirici bir meditasyon ile de sonlandırdıklarını kaydetti.