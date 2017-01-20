Biga'da Parmaklıklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Biga'da bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir sokak köpeği, Şehit Metin Okatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısında bulunan demir parmaklıkların arasına sıkıştı.



Köpeğin sıkıştığını gören bir vatandaş, durumu saat belediyeye bildirdi.



İhbarın yapıldığı bölgeye gelen ekipler, hidrolik kesici kullanarak parmaklıkları kesip köpeği sağlıklı bir şekilde kurtardı.