Biga'da Otelin Kazan Dairesinde Yangın Çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı.

Biga'da Otelin Kazan Dairesinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde stadyum yanında bulunan bir otelin bahçesindeki kazan dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kazan dairesinde bulunan 3 adet doğalgaz kombisinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

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