Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde stadyum yanında bulunan bir otelin bahçesindeki kazan dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kazan dairesinde bulunan 3 adet doğalgaz kombisinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Biga'da Otelin Kazan Dairesinde Yangın Çıktı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir otelin kazan dairesinde yangın çıktı.