Biga'da Kaza: 3 Yaralı

Biga'nın Kaldırımbaşı köyü köyünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Gürçeşme köyünden Biga istikametine seyir halinde olan Ümit Apaydın yönetimindeki 34 KL 5298 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyü çıkışında takla attı. Kazada araç içerisine sıkışan otomobilin sürücüsü Ümit Apaydın ve Hamit Temel yaralandı. Diğer yaralı Cahit Gündoğdu ise vatandaşların araması sonucu yol kıyısında bulundu. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANAKKALE