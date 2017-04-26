Biga'da Kaza: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde seyreden 23 yaşındaki B.O. idaresindeki plakasız motosiklete kimliği ve plakası belli olmayan bir araç çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü B.O., çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE