Biga'da İşkur İşçileri İşe Başladı

Biga Orman İşletme Müdürlüğü Toplum Yararına Çalışma Programı Geçici İşçi İstihdam Projesi kapsamında işe alınan 22 işçi işe başladı.



Biga Orman işletme Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol gereğince noter huzurunda 95 kişi arasında çekilen kura sonucu çalışmaya hak kazanan 22 kişi belirlendi. 2 Nisan tarihinden itibaren girişleri yapılan 22 işçi ilk hafta İş Güvenliği, İlk Yardım, Proje kapsamında yapılacak işler konusunda eğitimler aldı. 6 ay boyunca fidan dikimi, fidan bakımı, budama gibi ormancılık işlerini yapacak olan işçiler ağaçlandırma sahalarında fidan bakımı işlerine başladı. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr Muhammet Akkaya, Biga'nın Savaştepe Köyünde bulunan ağaçlandırma sahasında işçilere fidan bakımını uygulamalı olarak anlattı. Akkaya burada yaptığı açıklamada, "Üç yıldır İŞKUR ile Orman İşletme Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında işçi çalıştırıyoruz. 2015 yılında 210 işçi çalıştırdık. Yüz bin civarında fidan dikimi, bin hektar alanda fidan bakımı, bin hektar alanda fıstıkçamı budama çalışması yapıldı. 2016 yılında 15 kişi istihdam edildi. Fidan dikimi, fidan bakımı, sulama ve fıstıkçamı budama çalışması işinde çalıştırıldı. Bu yıl istihdam edilen 22 işçisi ile hafta başından itibaren işe başladık. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında fidan bakımı, sulama işçilerinde çalıştırılacak. Daha sonra mevsim itibarı ile yapılacak olan ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması planlandı" diye konuştu. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç ise, Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında istihdam edilen işçilerin İşletme Müdürlüğü'nde yapılan ormanların iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalıştırıldıklarını, işlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağladıklarını, aynı zamanda işsiz vatandaşların işlendirilmesi konusunda önemli bir iş yapıldığını kaydetti. - ÇANAKKALE