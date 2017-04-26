Biga'da "İnsan Kaynakları Zirvesi" Paneli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİİF) Bakış Açısı ve Koordinasyon Topluluğu (BAKOT) tarafından öğrencilere yönelik "İnsan Kaynakları Zirvesi" konulu panel düzenlendi.



Panele konuşmacı olarak katılan Doğtaş-Kelebek Mobilya İnsan Kaynakları Müdürü Levent Burucu, burada yaptığı konuşmada, işletmeler kar etme amacı ile kurulmuş varlıklar olduğunu söyledi.



Bir işletmenin dörtte bir giderlerinin insan kaynaklarına ayrıldığını ifade eden Burucu, şöyle konuştu:



"En büyük katkı sağlayacak değerlerin bir tanesi insan kaynaklarıdır. Doğru bir organizasyon şeması hazırlamamız ve doğru bir bütçe oluşturmamız gerekiyor. Doğru yerde doğru kişileri yerleştirmeliyiz. Yetkinlikler eksik olduğu bir problemdir. Ama yetkinlikleri fazla olan bir kişiyi o kadar yetkinliğe gerek olmayan bir noktaya yetiştirmeyi de doğru bulmuyoruz."



Etkinliğe, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erhan Gümüş, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doç. Dr. Erdal Aydın, Kale Seramik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ergün katıldı.