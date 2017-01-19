Biga'da "İndirimli Alışveriş Günleri"

Biga'da çarşı esnafının başlattığı "İndirimli Alışveriş Günleri" düzenlenen törenle başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, animasyon ekibi şovları ve Biga Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti.



Açılış törenine, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye meclis üyeleri, esnaf ve sanatkarlar odası temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.



Belediye Başkanı Işık, etkinlikte yaptığı konuşmada indirim günlerinin ilçe esnafının işlerini canlandıracağını söyledi.