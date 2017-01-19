Biga'da İndirimli Alış Veriş Günleri Başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, çarşı esnafının kış sezonunda düşen satışlarını canlandırmak ve ticari hareketliliği sağlamak adına yapılan Biga İndirimli Alışveriş Günleri,Kapalı Çarşı önünde düzenlenen etkinlik töreniyle başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Animasyon Ekibi Showları, Dans Showları ve Biga Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle renklendi. Programa, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Belediyesi Meclis Üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Oda Başkanları ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Belediyecilik sadece yol,su,yeşil alan,parktan ibaret olmadığını,bu kentte yaşayanların sosyal ve ekonomik hayatlarına da katkı yapmak bizim en büyük amacımızdır.Bunu gerçekleştirmek için her gün farklı etkinlikler düzenliyoruz.Hava muhalefeti nedeniyle kortej yürüyüşümüzü iptal ettik. Biga'mızın esnafını canlandıracak olan bu etkinlikle, bir araya toplandık. Biga İndirimli Alışveriş Günleri sayesinde çarşı esnafımızın ticari anlamda başarı sağlayacağını, keyifli alışveriş yaşanacağını umut ediyor, vatandaşımıza iyi eğlenceler, esnafımıza bol kazanç diyorum"dedi.



4 gün boyunca sürecek olan Biga İndirimli Alışveriş Günleri, Biga esnafının ticari kazancını arttırmak ve Biga'ya canlılık kazandırmak için gerçekleştiriliyor. 19-20 Ocak tarihleri arasında devam eden etkinlik programında Özel Biga Can Hastanesi doktorları halkı bilgilendirecek. - ÇANAKKALE