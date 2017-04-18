Biga'da "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse, Biga'da "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Kutlu Doğum Programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Köse, güvenli toplum olmanın birinci şartının dürüstlük olduğunu söyledi.



"Kalpten kalbe yol vardır. İnsanlar birbirleri ile sadece dilleri ile konuşmazlar, gönülleri ile de konuşurlar" diyen Köse, şöyle konuştu:



"İnsanlar, hisleri ile de konuşurlar, yüzleri ile de konuşurlar. Eğer bir insanın kalbinde başka bir şey varsa onu yüzünden okursunuz. İki yüzlü davranışlar gün gibi açık bırakır arkasında. Hepimizin Rabbimiz tarafından imtihan edildiği bir zaafımız var. O zaafımızı bilirsek Rabbimizin bizi neden imtihan ettiğini de biliriz. Zaaflarımızla imtihan oluyoruz, bir çok şeyi de kaybediyoruz. İnsanlara değer verip, Efendimizi anlamaya çalışalım, yaşamaya çalışalım. Efendimizi, çocuklarımıza, gençlerimize ve çevremize anlatalım."



Konferansa, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.