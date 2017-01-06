Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınan 7 kişiden 1'isi tutuklandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçedeki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı kadın 7 kişi göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı. - ÇANAKKALE
Biga'da Fetö Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınan 7 kişiden 1’isi tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında göz altına alınan 7 kişiden 1'isi tutuklandı.
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