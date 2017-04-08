Biga'da Bir Evin Çatısı Yandı

Biga'da bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, maddi hasar oluştu.



Biga'da Hamdibey Mahallesi Çömlekçi Sokaktaki 3 katlı bir binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı. İsmet Bilgin'e ait evde çıkan yangın, çevredekiler tarafından itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Çatı katında bulunan kullanılmayan eşyalarda hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE