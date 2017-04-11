Biga'da 4 Bin Adet Çiçek Dağıtıldı
Biga’da AK Parti ilçe teşkilatı tarafından kapalı çarşı önünde çiçek dağıtıldı.
Biga'da AK Parti ilçe teşkilatı tarafından kapalı çarşı önünde çiçek dağıtıldı.
AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Kadın Kolları ve partililerin katıldığı çiçek dağıtımı büyük ilgi gördü. 'Bahara çiçekle, yeni Türkiye Evet'le' sloganıyla kapalı çarşı önünde dağıtılan çiçekler kısa zamanda tükendi. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, "Kapalı çarşı önünde çiçek dağıttık. Bahara 'evet'le girmek istiyoruz. Çiçek baharın bir sembolüdür. Bu yüzden çiçekle bahara girmek istedik. Bahara, Yeni Türkiye evetle birlikte girerek gücüne güç katacak" dedi. - ÇANAKKALE
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