Biga Belediyesi Fen Laboratuvarı Açıldı

Biga Belediyesi Kültür Müdürlüğünce Alişdede Bilgi evinde Fen laboratuvarı açıldı.



20 kişilik laboratuvarın açılışında konuşan Başkan İsmail Işık, "Eğitimli bir Biga, bizim üç hayalimizden biridir. Bu nedenle de okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Haftanın üç günü Alişdede Bilgi Kültür ve Sanat evinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin fizik, kimya derslerinde eğitim alabilecekleri donanıma sahip laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Daha sonra Fen Bilgisi öğretmenleri tarafından 365 kalem deney malzemesi bulunan laboratuvar gezdirildi. Açılışa, Belediye Meclis üyeleri, öğretmen ve basın mensupları katıldı. - ÇANAKKALE