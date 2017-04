Big Al & The Jokers- Rock'n Roll, MEB Şura Salonu'nda!



Uzun yıllar birlikte çalışmış usta Letonyalı müzisyenler ve Litvanyalı solistleri "Big Al" ile 2013 yılında kurulan topluluk The Big Al & Jokers, festivalde Rock'n Roll severleri coşturacak.



Her biri kendi dalında tanınmış müzisyenlerden oluşan grubun Rock'n Roll müziğinin klasik ruhuna sadık kalarak verdikleri konserler, başta Avrupa olmak üzere özellikle Kuzey Avrupa'da büyük yankı uyandırmaktadır. Smokie, Nazareth, ?acy Grey, Scorpions, Boney M, gibi dünyaca ünlü grup ve sanatçılar ile birlikte konserler vermişlerdir.



"Sahnedeki enerjileri ve yaptıkları müzik ile Ankara'lı festival seyircisine hareketli bir gece yaşatmaya geliyorlar.



İlk kez Türkiye'de ve festivalimizde!"



Romans Vendinš, klavye, vokal



Algirdas Šuminskas, solist



Zintis Zvarts tenor ve bariton saksafon



Uldis Ziedinš, trombon, vokal



Eduards Raubiško, tenor saksafon, klarinet



Sandris Skeranskis, trompet



Raitis Aukšmuksts, drums



Juris Skrajans gitar



Peteris Liepinš, bas



Kristaps Dzenis



Brigita Dzene



Paula Lozda



1. Get A Move On It (Ray Collins)



2. Let The Good Times Roll (Sam Theard/Fleecie Moore)



3. Three Handed Woman (Ben Raleigh, Hilda Taylor)



4. Good Morning Blues/One O'Clock Jump (Coun't Basie/Huddie Ledbetter)



5. My Babe (Willie Dixon)



6. L-O-V-E (Bert Kaempfert, Milt Gabler)



7. Think (Deadric Malone, Jimmy McCracklin)



8. Breaking Up The House (Colin James)



9. Rockin' Pneumonia and Boogie Woogie Flu (Huey Smith, John Vincent)



10. Closest To The Bone (Louis Jones)



11. Drown in My Own Tears (Henry Glover)



12. (When We Are Dancing) I Get Ideas (Julio Cesar Sanders/Dorcas Cochran)



13. Banana Split For My Baby (Louis Prima/Stan Irwin)



14. Pennies From Heaven (Arthur Johnston, Johnny Burke)



15. Jumpin' From Six To Six (Colin )James)



16. A Kiss To Build A Dream On (Bert Kalmar/Harry Ruby/Oscar Hammerstein II)



17. Flip, Flop & Fly (Charles E. Calhoun aka Jesse Stone/Lou Willie Turner)



18. The Chicken And The Hawk (Jerry Leiber/Mike Stoller)



19. Angelina - Zooma Zooma (Paolo Citarella/Doris Fisher/Milt Kabak/Louis Prima/Allan Roberts)



20. C'est Si Bon (Henri Betti/Jerry Seelen)



21. Just A Gigolo/I Ain't Got Nobody (Leonello Casucci/Julius Brammer/Irving Cesar/Spencer Williams/Roger A Graham)



22. Buona Sera, Signorina (Carl Sigman, Peter de Rose)



23. I Got A Woman (Ray Charles, Renald Richard)



24. Mess Around (Ahmet Ertegün/Jesse Stone)



25. Jump, Jive An' Wail (Louis Prima)



26. What A Wonderful World (George David Weiss, Bob Thiele)



27. When The Saints Go Marching In (Traditional)







Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Big Al & The Jokers



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır