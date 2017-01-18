Bifa Vakfı, Okullara 10 Bin Kitap Dağıtacak

Karaman'da faaliyet gösteren Bifa Vakfı, öğrencilere 10 bin kitap dağıtacak.



Dağıtım kapsamında ilk kitaplar Fatih Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı. Karaman Valisi Süleyman Tapsız, kitabı boş zamanlarda değil, hayatın bir parçası haline getirip her zaman okunması tavsiyesinde bulundu.



"Bizim dinimiz oku diye başlıyor, her şeyin başı okumaktır" diyen Tapsız, "Ben inanıyorum ki, sizler kitabı seviyorsunuz, gözlerinizde bu ışığı görebiliyorum, ailelerinize de anlatın, onların da okumasına vesile olun, makam mevki sahibi olmak önemli değil, önemli olan ahlaklı, erdemli birer insan olarak topluma millete faydalı olmaktır." diye konuştu.



Bifa Vakfı Yöneticisi Ali Konukseven de 4. ve 9. sınıflara yönelik olarak il genelinde 10 bin kitabın dağıtılacağını aktardı.



Konuşmaların ardından Vali Tapsız ve beraberindekiler, öğrencilere kitap dağıttı.