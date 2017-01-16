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Biden-Groysman Görüşmesi - Kiev

Biden-Groysman Görüşmesi - Kiev

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Joe Biden'ın gelişi Joe Biden ile Vladimir Groysman'ın tokalaşması KIEV - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'da başladığı resmi temaslar çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüştü.

Biden-Groysman Görüşmesi - Kiev

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Joe Biden'ın gelişi
Joe Biden ile Vladimir Groysman'ın tokalaşması KIEV - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'da başladığı resmi temaslar çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüştü.

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