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Joe Biden'ın gelişi
Joe Biden ile Vladimir Groysman'ın tokalaşması KIEV - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'da başladığı resmi temaslar çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüştü.
Biden-Groysman Görüşmesi - Kiev
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Joe Biden'ın gelişi Joe Biden ile Vladimir Groysman'ın tokalaşması KIEV - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'da başladığı resmi temaslar çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüştü.
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