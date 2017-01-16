Biden'dan Ukrayna'ya Kritik Ziyaret





Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Barack Obama yönetiminin görevi devretmesine sayılı günler kala Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşen Biden, Rusya'ya karşı yaptırımlara değindi.



Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi gerektiğini söyledi:



"Avrupa Birliği'nden ve G-7'den ortaklarımızla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi hususunda bir anlayış ortaya koyduk. Kırım'ı Ukrayna'ya vermediği sürece Rusya'ya karşı Kırım ile ilgili yaptırımlar kalmak zorundadır. Minsk Anlaşmasındaki sorumlulukları tamamen yerine getirmediği sürece yaptırımlar devam etmek zorundadır."



Poroşenko ise ortak basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Buna karşın ülkenin doğusundaki çatışmalar nedeniyle iki seneden bu yana resesyon içindeki Ukrayna ekonomisinin dış yardıma bağımlılığı sürüyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Rusya kritik ABD ziyaret Ukraynaya Joe Biden Uluslararası ilişkiler Diplomatik gerilim Ukrayna Bidendan Gepost: 16 januari 2017