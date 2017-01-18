Biden Akıncı ile Telefonda Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın, kendisini arayan Biden ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Mustafa Akıncı'nın, Joe Biden'a görev süresinde Kıbrıs'ta çözüm sürecine yapmaya çalıştığı katkı için teşekkür ederek, yeni yaşamında başarılar dilediği ifade edildi.