Biden'a Sürpriz Nişan

Amerikan Başkanı Barack Obama görev süresinin son günlerinde iz bırakmaya devam ediyor. Bir hafta sonra Beyaz Saray'ı terk edecek olan Demokrat Başkan, 8 yıldır beraber çalıştığı Başkan Yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaptı.



Basın mensuplarının ve iki politikacının eşlerinin hazır bulunduğu törende Obama Biden'ı ülkedeki en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası" ile ödüllendirdi. Obama'nın nişanı Joe Biden'a taktığı sıradaysa duygulu anlar yaşandı. Törenden haberi olmayan Biden sevinç göz yaşlarını tutamadı.



"This also gives the internet one last chance to talk about our bromance," POTUS said. https: //t.co/Ss4QvdQXyB— katie rosman (katierosman) 12 Ocak 2017



euronews-tr



