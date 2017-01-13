Bıçaklı Yağmacı Tutuklandı

Kayseri'de girdiği bir markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alan şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren kapüşonlu şahıs, kasa görevlisini bıçakla tehdit ederek, kasadan toplam bin 340 TL parayı zorla alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yapılan kamera görüntüleri ve parmak izi çalışması sonucunda, olayın şüphelisi olan M.A.P. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tanınmamak için olay sırasında üzerinde bulunan bütün elbiseleri değiştirdiği ve tıraş olduğu tespit edilirken, ekiplerce yapılan üst aramasında yağma edilen paranın 455 TL'si ve bir miktar uyuşturucu madde ile şüphelinin olay sırasında kendini gizlemek amacıyla yanında bulundurduğu 1 adet kar maskesi, eldiven, aldığı tavuk ile olay anında üzerinde bulunan elbiseler ele geçirildi. Ayrıca M.A.P.'nin 7 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.



Öte yandan, olay marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kasanın boşalmasını bekleyen M.A.P.'nin bir süre reyonda oyalandığı, daha sonra aldığı tavuk ile birlikte kasaya geldiği görülüyor. Ücretini ödedikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla kasiyeri tehdit eden M.A.P. paraları vermesini istiyor. Korkan kasiyer zaman geçirmek için yavaş hareket ederken, M.A.P., kasada bulunan paraları ve tavuğu alarak ortadan kayboluyor.



Gözaltına alınan M.A.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'nitelikli yağma' suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ