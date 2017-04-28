Bıçaklı Saldırgan Gözaltına Alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı şüpheli paniği yaşandı. Başbakanlık ve bakanlık binalarının bulunduğu Westminster bölgesinde bıçaklı bir kişinin görülmesi üzerine polis alarma geçti. Westminster bölgesini çeviren İngiliz polisi bir kişiyi gözaltına aldı, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Westminster'da gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bıçak bulunduğu iddia edildi. Olay sebebiyle b...