Bıçaklı Gaspçı Tutuklandı

Giresun'da bıçak zoruyla üniversite öğrencisinin cep telefonunun gasp eden şahıs yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Şeyh Keramettin Mahallesi'nde bir şahıs, bir üniversite öğrencisini sıkıştırarak bıçak zoruyla gasp etti. Öğrencinin cep telefonunu gasp eden S.N. isimli şahıs olduğunu öğrenen Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.N. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN