Bıçaklanan Kızı Kurtarmak İsteyen Genci Boynundan Bıçaklayan Tutuklandı

Samsun'da kafasından bıçaklanan kızı kurtarmak isteyen genci boynundan bıçakla ağır yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 00.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı kızı kurtarmak isteyen Mustafa Ç.(25), kendisi de bıçaklı saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Yaralı halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda ağırlaştı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Cemal K.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Cemal K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cemal K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN