Bıçaklanan Kişi Balkondan Atladı

REİNA'daki terör saldırısı ile ilgili gelen ihbarları değerlendiren Terörle mücadele ekipleri helikopter destekli operasyonlar düzenliyor.



Operasyonlar sırasında polis bazı sokakları kapattı. Alınan bilgiye göre, polisin operasyon yaptığı bölgedeki bir binada iki kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasında iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan kişi balkondan aşağı atladı. Polis, bıçaklanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçakladığı ileri sürülen kişiyi de gözaltına aldı.



Öte yandan, polisin Reina'daki terör saldırganıyla ilgili gelen ihbarları değerlendirerek bölgede yaptığı operasyonlar sona erdi.



- İstanbul