Bıçakla Yaralı Halde Bulunan 2 Ay Önce Evlenen 17 Yaşındaki Genç Kurtarılamadı

ADANA'da 3 ay önce resmi nikahsız evlilik yapan 17 yaşındaki İsa Arıç, bıçaklanmış olarak getirildiği hastanede öldü. Risme nikahsız eşi 15 yaşındaki S.C., "Yatıyordum, iniltisine uyandım, kanlar içinde buldum" diye ifade verdi.



Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç, 2 ay önce akrabasının kızları ile resmi nikahsız evlendirildi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan genç çift, gece yatak odalarına gitti. Sabaha uyanan karşı S.C., eşini göğsünden yaralı halde buldu. Eşinin yardım çığlıklarını duyan ailesi, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan İsa Arıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göğsünde 2 bıçak darbesi aldığı belirlenen İsa Arıç'ın yakınları, "Kendi kendine yaptı" diye ifade verdi.



Gencin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, İsa Arıç'ın birlikte yaşadığı S.C. ve ailesini ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.



- Adana