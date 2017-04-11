Bıçakla Yaralama Şüphelisi Cami Tuvaletine Saklandı

İZMİT'te, F.Ö. aralarında husumet bulunan M.K'yı bıçakladıktan sonra caddede bulunan caminin tuvaletine saklandı. Kapıyı kilitleyen F.Ö. polisin ikna etmesi sonucu dışarı çıktıktan sonra gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde, İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.K. ile F.Ö. caddede karşılaştı. M.K. ile F.Ö. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. F.Ö. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak M.K'nın sol kolunun üzerine sapladı. M.K. yaralanırken, F.Ö. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler yaralanan M.K'nın yardıma koşarken, polise haber verdi. Hızla olay yerine gelen ekipler F.Ö'nün caddede bulunan Eren Camii'nin tuvaletine saklandığını belirledi. Tuvaletin kapısını kilitleyen F.Ö., polisin ikna etmesi sonucu dışarı çıktı. F.Ö'nün üzerinde bulunan iki ekmek bıçağına el konuldu. F.Ö. gözaltına alındı. Yaralanan M.K. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmitkocaeli