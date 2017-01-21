Bıçakla Tehdit Ettiği Adama Tecavüz Eden Genç Kız Müebbetle Yargılanacak

ABD eşine az rastlanır tecavüz skandalında son viraja girildi. Amerika'nın Michigan eyaletinin Saginaw ilçesinde 11 Ocak günü, Lestina Marie Smith adlı 17 yaşındaki genç kız, bıçakla tehdit ettiği 19 yaşındaki ismi açıklanmayan gence tecavüz etti. Göz altına alınan genç, müebbetle yargılanacağı duruşmasına kadar tutukluluk halini koruyacak.

BIÇAK TUTARAK AĞIZ YOLUYLA İLİŞKİYE ZORLADI

İddiaya göre Lestina, 11 Ocak günü bıçak doğrulttuğu genci önce ağız yoluyla cinsel ilişkiye zorladı. 17 yaşındaki genç kız tehdit ettiği adamla daha sonra cinsel ilişkiye girdi.

ÖMÜR BOYU HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

17 Ocak günü polisler tarafından tutuklanan ve geçtiğimiz salı günü hakim karşısına çıkan Lestina'nın, itham edildiği 'birinci derece cebir kullanarak tecavüz', 'silahla tehdit ederek tecavüz' suçlamaları sebebiyle ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

3 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Mahkemede kefalet talebi reddedilen Lestina'nın, 3 Şubat günü çıkacağı duruşmaya kadar Saginaw ilçe cezaevinde tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.













