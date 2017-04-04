Bıçak Zoruyla Belediyenin Kamyonetini Çaldı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyenin eski personeli, ev eşyalarını taşımak için belediyeye ait kamyonetini bıçak zoruyla çaldı. Kamyoneti kaçıran eski personel polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum Belediyesinde sözleşmeli olarak ambulans şoförlüğü yapan 44 yaşındaki H.S. isimli şahıs, disiplinsiz davranışları nedeniyle Bodrum Kademesinde bekçi olarak görevlendirildi. Davranışlarını düzeltmeyen belediye personeli şirket tarafından 2 ay önce işten çıkarıldı. 2 aydır işsiz olan H.S. evini taşımak için belediye destek biriminden kamyonet istedi. Kamyonet vermeyen yetkililere sinirlenen H.S. eline aldığı bıçakla çalışanları tehdit etmeye başladı. Belediye Destek Hizmetleri Birimi'ne ait 48 BT 842 plakalı kamyonetin yanına giden H.S. bariyerleri aşarak belediye ait kamyoneti kaçırdı. Olayı haber alan polis ekipleri kamyonetin peşine düştü. Kısa bir kovalamacanın ardından İçmeler mevkiinde kamyonetin önünü kesen polis ekipleri H.S'yi kıskıvrak yakaladı.



Eşya taşımak için belediyeden kamyonet istediğini yetkililer yok deyince de böyle bir yönteme başvurduğunu iddia eden H.S. gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MUĞLA