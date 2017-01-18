Bıçak Kesim Teknikleri

Profesyonel aşçılığa doğru bıçak kullanımını öğrenmek için, siz de Usla mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Mutfaktaki en iyi dostunuzu daha yakından tanımaya ne dersiniz? Birbirinden farklı kesme tekniklerini şefimiz ile uygulayarak, yemeklerinizin sunumunda ve lezzetinde fark yaratın. Bıçak kullanmaya hazır olun! Ama bizden söylemesi; yine de dikkatli olun."



Neler Öğreneceksiniz?



Brunoise, jullienne, macedoine, allumet, chateau, chiffonade, segment, batonette ve mire poix kesme teknikleri ile



balık çorbası, somon en croute, mascarpone krema dolgulu kırmızı şaraplı poşe armut