Bibliyomani' Bozukluğu Iş Sahibi Yaptı

HÜSEYİN KANBER-MUSTAFA ÇİFTÇİ- Lise yıllarında toplamaya başladığı kitapları artık evine sığmaz hale gelen İlhami Dilek, topladığı kitapları açtığı dükkanında satıyor.



Eskiye, yaşanmışlığa olan merakları dolayısıyla sokak sokak gezerek sahaf arayan kitap düşkünlerinin Antalya'daki yolu, içerisi kitaptan duvarlarla örülü bir iş yerine çıkıyor. Kapıdan girer girmez kendisini göz alabildiğince sayfanın büyüsüne kaptıran okurlar, her bölümde ayrı bir dünyayla karşılaşıyor. Tarihten psikolojiye, sanattan sosyolojiye birçok dalda yüzlerce kitabın yer aldığı bu sahafın sahibi de bir "Bibliyoman." (Kitap toplama veya biriktirme hastası).



Bibliyomani hastalığı ilkokul yıllarına dayanan İlhami Dilek, kendisine söz geçiremeyerek, okuyamayacağını bile bile yeni kitaplar almaya devam etti. Dilek, kitaplarına evinde yer bulamayınca ikinci el satışının yapıldığı bir işyeri açmaya karar verdi.



Yaklaşık 1 milyon kitabı var



Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplardan çok iyi anladığı, onları çocukları gibi sevdiğini ama çoğunu okuyamadığını söyledi.



Yaklaşık 1 milyon kitabın bulunduğu iş yerini çok sayıda okurun ziyaret ettiğini belirten Dilek, "Lise yıllarımda kütüphanelerden çıkmazdım. Kitap okumayı o dönemlerde çok seviyordum. Geçmişte o kitaba olan bağlılık beni sahaflığa yöneltti." dedi.



Kitap sevgisinin hastalık ölçüsünde olduğuna değinen Dilek, şöyle devam etti:



"Bizim gibi tipler kitabı toplarlar, kitaptan çok iyi anlarlar. Kitap toplarlar ama okumazlar. Daha doğrusu kitabı okumaya zamanları yoktur. Kitabı çocuk gibi severler, bakarlar, onu korurlar. Gerekirse evde eşiyle kavga ederler. 'Kitaplar mı ben mi?' sorusuna 'Kitap' deme noktasındadırlar. Biz buna 'Kitap manyaklığı' diyoruz. Kendim için el yazması ve Osmanlı kitaplardan oluşan bir koleksiyon oluşturdum. 6-7 bin kitaptan oluşan koleksiyonumda 100-120 civarında el yazması kitabım var. El yazması kitaplar arasında medrese kitapları, cönkler, dini içerikli, Arapça, Farsça, Osmanlıca kitaplar, tasavvufi eserler, ezoterik kitaplar, divanlar var."



Nadir kitaplara sahip



Koleksiyonunda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Babıali'ye karşı kurduğu ve İstanbul'da basılan kitapların aynısının bastırıldığı Mısır Bulak Matbaası'nda basılmış kitapların da yer aldığını vurgulayan Dilek, bu eserlerin nadir bulunduğuna dikkati çekti.



Victor Hugo'nun "Sefiller" adlı kitabının orijinal ilk baskısı ve Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının orijinal baskısına da sahip olduğunu ifade eden Dilek, Cumhuriyet öncesi ve sonrası 1980'lere kadar çıkan kitapların hemen hemen hepsinin ismini bildiğini söyledi.



Dilek, korsan yayınları iş yerine sokmadığını da sözlerine ekledi.