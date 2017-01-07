Biber Gazı Sıkıp Evine Girdiği Kadını Bıçak Zoruyla Soydu

AFYONKARAHİSAR'da kar maskeli şüpheli, 80 yaşındaki L.K.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra eve girerek bıçak zoruyla 2 bin lirasını gasp etti. Polis kadının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.



Afyonkarahisar merkez Taciahmet Mahallesi'nde 3 Aralık günü polisi arayan L.K. adlı kadın, zilini çalan bir kişinin kapıyı açtığında yüzüne biber gazı sıkarak içeri girdikten sonra bıçak zoruyla evindeki 2 bin lirasını gasp ederek kaçtığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kadının ifadesine başvurdu. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.



KAR MASKELİ



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay günü yakındaki bir güvenlik kamerası görüntüsünde yüzü kar maskesiyle kapalı bir kişi tespit etti. Polis, Doğan Ş. olduğunu belirlediği şüpheliyi önceki gün evinde gözaltına aldı. Evi ve üzerinde arama yapılan şüpheli polis merkezine götürüldü. Burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Olay gününe ilişkin elde edilen güvenlik kamerası görüntüsünde saat 17.35 sıralarında yüzünü kar maskesiyle kapatan bir kişinin yaya halde ara sokağa girdiği görülüyor. Görüntünün devamında aynı kişi olduğu değerlendirilen kişinin saat 17.40'ta aynı ara sokaktan çıkıp koşarak uzaklaştığı yer alıyor.



- Afyonkarahisar