Biatlon Milli Takımı, Eyof 2017 İçin Hazır

Türkiye'nin ev sahipliğinde 13. kez düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) Biathlon Milli Takımı hazır.



EYOF 2017 için çalışmalarını sürdüren Biathlon Milli Takımı'nda antrenör Yuri Ivanov Mitev, "Erzurum'da biathlon için ihtiyacımız olan her şey var. İyi bir pist, iyi bir atış alanı ve yaz antrenmanı için de yerlerimiz mevcut. Türkiye kış sporlarında gelişmeye devam ediyor" dedi.



Türkiye'de altı yıldır milli takım antrenörlüğü yapan ve sporcuların "Baba" diye seslendikleri Yuri Ivanov Mitev, EYOF 2017 Erzurum için hazırlıkların çok iyi bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Biathlon Türkiye'ye sadece dokuz yıl önce gelmiş çok yeni bir spor. Buna rağmen burada çok iyi sporcularımız var. Biatlonda atışlar çok önemlidir ve Türk sporcuları da atışlarda çok iyiler" ifadelerini kullandı.



Mitov: "Türkiye'ye iyi sonuçlar gelecek"



Türkiye'de kış sporlarının daha da gelişmesi için organizasyon sayılarının artması gerektiğine dikkat çeken Mitov, bu noktada ulusal şampiyonalarının da düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mevcut Milli Takım'ın yanı sıra kulüp takımlarının da oluşturulmasının biathlon açısından önem taşıdığına değinen Antrenör Mitov, şöyle konuştu:



"Tüm bunlar yapılırsa Türkiye'ye iyi sonuçlar gelecektir. Benim buraya ilk gelişimden beri çok şey değişti. Artık her sporcunun kendi silahı var. Biathlonun Türkiye'de başladığı dönemde bir silahı üç sporcu paylaşıyordu. Şimdi ise çok iyi ekipmanlarımız var."



Erdiler: "İyi sporcularımız var ve ileri seviyedeyiz"



Biatlonun Türkiye'ye gelmesiyle, bu spora ilk başlayan birkaç kişiden biri olan milli antrenör Nihan Erdiler ise EYOF 2017 Erzurum'da yarışacak sporculardan oldukça umutlu olduğunu dile getirdi. Biatlonun Türkiye'de kısa süre önce başlamasına rağmen çok iyi bir konumda olunduğunu söyleyen Erdiler, şu şekilde konuştu:



"Yeni olmamıza rağmen çok iyi sporcularımız var ve ileri seviyedeyiz. Bütün yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Hazırlıklarımız yıl boyunca planlandığı gibi yürütülüyor. Avrupa ülkeleri arasında çok yeniyiz ve çok güçlü ülkeler var. Bu güçlü ülkeler arasında yarışta en üst sırada yer almak için elimizden geleni yapacağız. EYOF'un bu sene Türkiye'de yapılması bizim açımızdan çok güzel çünkü pisti biliyoruz, yarış alanımız bize uygun. Ayrıca hem bizim hem de ülkemizin gelişmesi açısından oldukça büyük önem taşıyor. Biathlon için Türkiye'de tek pistimiz Erzurum'da var ve burası da Avrupa standartlarına uygun bir pist. Çalışmalarımızı yoğunluklu olarak burada sürdürüyoruz."



Ağa: "Bayrağımızı sol tarafımda taşımak çok büyük bir gurur"



EYOF 2017 Erzurum'da Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Gülşah Ağa da iki senedir biatlonla belirterek, "Güç, kondisyon, eğlence ve odaklanma gibi birçok şeyi kendi içinde barındıran bir spor. İçinde hem kayaklı koşu hem atış var. Bu sporla ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı sol tarafımda taşımak çok büyük bir gurur" diye konuştu.



Daha önceki uluslararası yarışlarda büyüklere karşı mücadele verdiğini kaydeden milli sporcu, "EYOF, her sporcunun hayatında bir kere görebileceği bir yarış ve bu yüzden çok önemli. İlk defa kendi yaşıtlarımla yarışacağım ve kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. EYOF'ta da madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



EYOF'un bu sene Türkiye'de düzenlenmesinde dolayı çok avantajlı olduklarını ve bu avantajı en iyi şekilde kullanacaklarını söyleyen Ağa, "Ailelerimiz yarışlara gelecek, antrenörlerimiz bizi destekleyecek ve bu bizim için çok önemli. Bu yüzden EYOF'un Erzurum'da yapılmasından dolayı mutluyum" dedi.



Biatlonun Türkiye'de popüler bir spor olmamasından dolayı üzgün olduklarını kaydeden Ağa, şöyle konuştu: "Yurt dışındaki gibi popülerliği olan bir spor değil ama şu an eski durumdan daha iyi yerde ve bizim başarılarımızla daha da çok bilinecek. Bizden öncekilere göre biz şanslıyız ve bizden sonra EYOF'a katılacak sporcularımız da bizden daha iyi olacaktır. Antrenörlerimiz sayesinde atışlarımız, çalışmalarımız çok iyi ilerliyor ve daha da iyi olacak."



EYOF 2017 Erzurum'da biathlon branşında Türkiye'yi temsil edecek dört kız, dört erkekten oluşan Milli Takım'da yer alan isimler ise şöyle:



Kızlar Milli Takımı: Gülşah Ağa, Nazlıhan Düzce, Bahar Sönmez ve Büşra Çelebi



Erkekler Milli Takımı: Adem Ataç, Hayri Yaşar, Cihat Demir ve Okan Alalma